ХАМАС ответил на угрозу ядерного удара Израиля по Газе

Заявления израильского министра Амихая Элияху о возможном нанесении ядерного удара по сектору Газа отражают терроризм Израиля и его лидеров. Об этом заявил представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем, передает РИА Новости.

«Заявления так называемого министра наследия…отражают беспрецедентный преступный терроризм, практикуемый этим фашистским правительством и его лидерами против нашего палестинского народа», — заявил Касем.

Ранее израильский министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху сказал в радиоинтервью, что ядерный удар по сектору Газа является «одной из возможностей» Израиля.

Элияху также предложил аннексировать сектор Газа, создать там еврейские поседения, а палестинцев выслать «в Ирландию или пустыню».