Погиб командир казачьего отряда «Терек» атаман Попов

Командир казачьего отряда "Терек" атаман Владимир Попов , участвовавший в спецоперации, трагически погиб, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" верховный атаман Союза казаков-воинов России и Зарубежья, заместитель командира добровольческого штурмового корпуса Николай Дьяконов.

Дьяконов не привел подробности гибели Попова, но отметил, что атаман, разменяв восьмой десяток лет, больше года воевал в зоне СВО.