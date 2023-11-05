Макгрегор оценил слова главы Пентагона о российских военных

Бывший советник американского военного ведомства полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что утверждения главы Пентагона Ллойда Остина о том, что российская армия ослаблена, свидетельствуют о проблемах в самих США.

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"Наши ресурсы и возможности не бесконечны, и нам не следует транжирить их без необходимости", — заявил он.

Макгрегор подчеркнул, что Соединенные Штаты должны думать о себе, собственном выживании и национальной мощи.

До этого Макгрегор заявил, что Россия не собирается нападать на страны Восточной Европы, поэтому развертывание контингента США в регионе не имело смысла. Эксперт уверен, что большая часть американской боевой мощи бессмысленно развернута в Польше, Румынии и странах Балтии.