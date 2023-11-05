Израильский политик высказался о ядерном ударе по Газе

Израилю следует «нанести ядерный удар» по сектору Газа. С такой идеей выступил израильский политик, министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху. После начавшегося скандала он заявил, что его предложение было «метафорическим», однако политика решили отстранить от заседаний израильского правительства. Об этом сообщает Times of Israel.

В интервью «Радио Коль Берама» Элияху спросили, следует ли сбросить на анклав атомную бомбу. Министр ответил, что «это одна из возможностей».

В интервью израильский политик также высказал свое несогласие с любой гуманитарной помощью Газе, заявив, что «мы не будем передавать нацистам гуманитарную помощь», и что «в Газе не существует такой вещи, как невовлеченные гражданские лица».

Он поддержал оккупацию сектора Газа и восстановление там еврейских поселений. Отвечая на вопрос о судьбе палестинцев, Элияху сказал: «Они могут отправиться в Ирландию или пустыни, монстры в Газе должны найти решение сами».

По мнению министра, сектор Газа «не имеет права на существование», а любой, кто размахивает флагом Палестины или Хамаса, «не должен продолжать жить на земле».

Позднее Элияху заявил, что его замечание по поводу атомной бомбардировки Газы было «метафорическим». Однако он подвергся резкой критике со стороны многих политиков, включая премьер-министра Нетаньяху, который называл призыв Элияху «оторванным от реальности».