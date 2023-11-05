В Швейцарии рассказали о дальнейшей судьбе ВСУ

События на Украине приближаются к развязке, в связи с постепенным сокращением помощи Киеву со стороны союзников. Об этом пишет швейцарское издание SRF.

По данным издания, ВСУ полностью зависят от поставок вооружений и военной техники, поэтому в ближайшей перспективе противостояние может превратиться в борьбу на истощение, которая будет продолжаться до тех, пока у одной из сторон не закончатся пушки и снаряды.

Кроме того, отметил автор статьи, важную роль в конфликте играют беспилотники. Они позволяют российским войскам отслеживать передвижения колонн и танковых подразделений ВСУ и оперативно накрывать их артиллерийским огнем.

Напомним, что в 2022 году западные военные эксперты предсказывали победу ВСУ, полагали, что украинским военным удастся вернуть под свой контроль утраченные территории. Весной 2023 года тональность публикаций оставалась прежней, аналитики убеждали аудиторию в победе Киева.