Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на воскресенье ударили по Скадовску , американская ракета разрушила здание мебельного магазина. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо .

"Киевский режим перешел к чистому терроризму, подтвердив, что он не государство, а террористическая организация", - отметил Сальдо.

В пятницу семь человек погибли и девять пострадали в результате ракетного удара, нанесенного ВСУ по Чаплинке в Херсонской области. Украинские войска выпустили шесть ракет по зданию, в котором располагались соцфонд и центр занятости. ГЕНИЧЕСК, 5 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на воскресенье ударили по Скадовску, американская ракета разрушила здание мебельного магазина, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.