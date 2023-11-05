Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ

На херсонском направлении российским военным удалось уничтожить склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и скопление живой силы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Собеседник агентства отмечает, что подразделения ВСУ дислоцировались в районе островов на Днепре — Крынки и Алешкинский. Где располагался склад с боеприпасами, не уточняется.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российские войска занимают более выгодные рубежи и позиции и продвигаются в зоне проведения специальной военной операции, а попытки ВСУ атаковать российские позиции безуспешны.