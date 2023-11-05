Новая атомная субмарина РФ провела успешные стрельбы

Новый атомный подводный крейсер «Император Александр III» провёл успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ракета «Булава» была запущена из акватории Белого моря по боевому полигону Кура на Камчатке.

«Ракетная стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения. Головные части ракеты в назначенное время прибыли в заданный район», – сказано в сообщении Минобороны.

Стрельбы состоялись в рамках завершающего этапа программы государственных испытаний. Теперь должно быть принято решение о приёме крейсера в состав ВМФ России.

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр Третий» построен на АО «ПО «Севмаш». Он оснащён 16 баллистическими ракетами «Булава» и современным торпедным оружием.