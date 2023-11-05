Mash: ВСУ впервые применили «минирование дронами»

ВСУ попытались подорвать ж/д состав с нефтепродуктами у НПЗ в Джанкое. Впервые применив так называемое минирование дронами — из-за невозможности подобраться ближе
По информации mash, диверсанты заранее приземлили шесть БПЛА со взрывчаткой вдоль железки — по предполагаемому пути следования состава. СВУ перевели в режим ожидания с активацией по уровню шума. Предполагая, что оно сработает, когда мимо проедут цистерны с топливом. Не сработало.
Все шесть БПЛА-мин были заблаговременно обнаружены и обезврежены специалистами.
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