Министр обороны Израиля поклялся уничтожить главу ХАМАС в Газе

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что страна "ликвидирует батальон ХАМАС за батальоном" и намерена "устранить главу террористической группировки в секторе Газа Яхью Синвара". Об этом сообщила газета Times of Israel.

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Галлант заявил, что израильские силы атаковали объекты в городе Газа как с юга, так и с севера, и вошли в городские районы. По его словам, "ХАМАС не имеет границ", как это увидел Израиль 7 октября.

"Руководство ХАМАС несет ответственность. Мы доберемся до их лидера", - пообещал он.

"Мы доберемся до Яхьи Синвара и уничтожим его. Если жители Газы опередят нас, это сократит войну". Когда война закончится, сказал он, "в Газе больше не будет ХАМАС", и Израиль будет иметь абсолютную свободу предпринимать любые меры безопасности.