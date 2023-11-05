Стала известна судьба уволенного командующего силами спецопераций ВСУ

Бывшего командующего силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майора Виктора Хоренко отправят на другое направление. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Klymenko Time.

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Также он отметил, что Хоренко нужен ВСУ и снятие его с должности было принято согласно его представлению.

4 ноября бывший командующий силами специальных операций Украины генерал-майор Виктор Хоренко заявил, что не понимает причин, по которым украинский президент Владимир Зеленский снял его с должности. Как отметил генерал-майор, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный тоже не смог разъяснить ему причины увольнения. Хоренко отмечал, что о своем увольнении узнал из средств массовой информации.