ВС РФ сорвали попытку эвакуации подбитого танка Leopard 2 в ДНР

Бойцы Южной группировки российских войск сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуировать танк Leopard 2 для ремонта под Авдеевкой в ДНР. Об этом РИА Новостям сообщил источник в группировке.

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Танк поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет" после того, как российская разведка заметила попытки украинских военных вытащить боевую машину с поля боя.

По словам источника, военные из 114-й ОМСБр (мотострелковая бригада. – Прим. ред.) его подожгли, экипаж выбежал. Украинская техника поехала туда, чтобы забрать "Леопарда". Однако ВС РФ начали рядом бить минометами, чтобы боевая машина откатилась назад – так и произошло, отметил он.

"Ланцетом" танк окончательно уничтожили. Также были попытки попасть в боекомплекс, но получилось лишь прожечь башню. Техника теперь не пригодна для ремонта, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) взяли штурмом, а затем зачистили опорный пункт украинских военных под Красным Лиманом в зоне СВО.