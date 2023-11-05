Мобилизация: последние новости на сегодня 5 ноября 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 5 ноября 2023, в материале «Рамблера».
Российские военные получили новое оружие
Российским военнослужащим передали новые гранатометы и пистолеты-пулеметы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в «Ростех».
Солдаты получили оружие в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Холдинг передал ручные гранатометы ГМ-94, автоматические гранатометы АГС-30 и пистолеты-пулеметы ПП-2000.
Путин поговорит с авиакомпаниями насчет доставки помощи на СВО
Обсудить с российскими авиакомпании возможность доставки гуманитарной помощи и необходимых вещей в зону проведения специальной военной операции пообещал президент России Владимир Путин. Об этом пишет «Парламентская газета».
Представитель молодежной организации рассказал главе РФ об инициативе доставлять гуманитарную помощь и нужные вещи бойцам на фронте с помощью российских авиакомпаний.
«Я поговорю с ними обязательно», — заверил Путин.
Он также поддержал строительство мечети в парке «Патриот» и назвал хорошей идеей проведение церемонии открытия памятного камня на месте строительства.
Добровольцы отправились из Нижнего Новгорода для дальнейшей службы в зоне СВО
Накануне группа добровольцев из Нижегородской области отправилась в воинские части для дальнейшей службы в зоне проведения специальной военной операции. Об этом пишет Pravda.nn.
Отправка прошла на площади Народного Единства, губернатор Глеб Никитин обратился к участникам торжественного мероприятия и пожелал бойцам «не терять веры в себя, в свое призвание, в свою судьбу и миссию».
«Россию невозможно победить, пока мы едины», — заключил он.
Кроме того, местные жители собрали для Донбасса три большегрузных автомобиля с гуманитарной помощью. Груз был сформирован при поддержке правительства. Всего в нем приняли участие более 1700 жителей и 127 коммерческих организаций.