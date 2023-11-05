Мобилизация: последние новости на сегодня 5 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 5 ноября 2023, в материале «Рамблера».

Российские военные получили новое оружие

Российским военнослужащим передали новые гранатометы и пистолеты-пулеметы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в «Ростех».

Солдаты получили оружие в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Холдинг передал ручные гранатометы ГМ-94, автоматические гранатометы АГС-30 и пистолеты-пулеметы ПП-2000.

Путин поговорит с авиакомпаниями насчет доставки помощи на СВО

Обсудить с российскими авиакомпании возможность доставки гуманитарной помощи и необходимых вещей в зону проведения специальной военной операции пообещал президент России Владимир Путин. Об этом пишет «Парламентская газета».

Представитель молодежной организации рассказал главе РФ об инициативе доставлять гуманитарную помощь и нужные вещи бойцам на фронте с помощью российских авиакомпаний.

«Я поговорю с ними обязательно», — заверил Путин.

Он также поддержал строительство мечети в парке «Патриот» и назвал хорошей идеей проведение церемонии открытия памятного камня на месте строительства.

Добровольцы отправились из Нижнего Новгорода для дальнейшей службы в зоне СВО

Накануне группа добровольцев из Нижегородской области отправилась в воинские части для дальнейшей службы в зоне проведения специальной военной операции. Об этом пишет Pravda.nn.

Отправка прошла на площади Народного Единства, губернатор Глеб Никитин обратился к участникам торжественного мероприятия и пожелал бойцам «не терять веры в себя, в свое призвание, в свою судьбу и миссию».

«Россию невозможно победить, пока мы едины», — заключил он.