Армия Израиля отрезала Газу с юга и продвинулась вглубь анклава

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продвинулась примерно на четыре мили вглубь сектора Газа с северо-запада и с востока южнее города Газа, сам город фактически отрезан военными Израиля от остальной части сектора. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на спутниковый снимок американской компании Planet Labs.

© Lisi Niesner / Reuters

Согласно опубликованному снимку, израильские танки и бронетехника, как предполагается, достигли района около лагеря беженцев Аль-Шати.

В то же время, как показано на снимке, войска ЦАХАЛ, двигавшиеся с востока южнее Газы, также продвинулись на расстояние около четырех миль вглубь анклава, фактически отрезав город с юга.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что северная граница Израиля хорошо подготовлена как к обороне, так и к нападению.