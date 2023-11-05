Спецоперация на Украине 5 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 5 ноября 2023 года.

Минобороны сообщило о повреждении корабля при ракетном ударе ВСУ по Керчи

По судостроительному заводу в городе Керчи ударили 15 крылатыми ракетами, средствам противовоздушной обороны РФ удалось сбить 13. В результате попадания крылатой ракеты Вооруженных сил Украины корабль на заводе получил повреждения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Там уточнили, что удар нанесли накануне по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в Керчи. Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Жертв нет.

ВСУ обстреляли село в Запорожской области

Вооруженные силы Украины обстреляли село Великая Знаменка Запорожской области, в результате этой атаки три частных дома получили повреждения. Об этом сообщили в оперативных службах региона, передает ТАСС.

Уточняется, что огонь велся из ствольной артиллерии и стартовал в 12:35 мск. Три частных домовладения на улице Степной оказались повреждены.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

ВС России отразили удар ВСУ по Мелитополю

Российская противовоздушная система обороны успешно сбила воздушные цели Украины в ходе празднования Дня народного единства в Мелитополе. Об этом заявили в оперативных службах, передает «Газета.ру».

«В тот момент, когда вся область праздновала и гуляла, над городом воинской славы средствами ПВО были сбиты воздушные цели противника», — говорится в публикации.