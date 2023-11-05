Израиль откроет гумкоридор для эвакуации мирных жителей с севера Газы на юг

Гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с севера на юг сектора Газа откроет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье. Воспользоваться им можно будет с 11.00 до 15.00 мск. Об этом рассказал представитель армии Авичай Адраи газете Jerusalem Post, передает РИА Новости.

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Ранее Израиль обратился к жителям Газы с рекомендацией перебраться в район Аль-Маваси на юге сектора Газы, где им по мере необходимости будет оказываться гуманитарная помощь. Накануне ЦАХАЛ также разрешал эвакуацию жителей сектора Газа с севера на юг с 14.00 по 17.00 мск.

Адраи подчеркнул, что ХАМАС пустил по военным силам Израиля противотанковые и минометные снаряды, то время как израильские военные пытались открыть дорогу с севера на юг Газы для местных жителей и тем самым обеспечить их безопасность.

«Армия обороны Израиля разрешит движение по дороге Салах ад-Дина завтра с 10.00 до 14.00 (с 11.00 по 15.00 мск). Для вашей безопасности воспользуйтесь этим временем для перемещения к югу от Вади-Газа», — рекомендовал он.