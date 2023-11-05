Никто из иностранцев не перешел границу Газы и Египта на КПП "Рафах"

Никто из иностранцев не перешел границу сектора Газа и Египта на КПП "Рафах" в южной части палестинского анклава в субботу, 4 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Египте.

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"Погранпереход не принял в субботу кого-либо из иностранцев или лиц с двойным гражданством, которые должны были перейти из сектора Газа в Египет согласно утвержденному списку имен", - сообщил источник агентства.

В субботу египетские компетентные органы ожидали прибытия 730 человек, 105 из которых являются гражданами Египта. Кроме иностранцев или беженцев, на КПП "Рафах" не прибыли утвержденные машины с пострадавшими. До этого ХАМАС обвинил Израиль в срыве договоренностей по эвакуации иностранцев из Газы.