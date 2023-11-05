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В результате удара ЦАХАЛ по лагерю Аль-Магази погибли более 50 человек

В результате авиаудара по лагерю Аль-Магази в центральной части сектора Газа погибли более 50 человек, еще десятки получили ранения. Палестинское агентство WAFA пишет, что удары последовали со стороны Израиля, передает РИА Новости.

В результате удара ЦАХАЛ по лагерю Аль-Магази погибли более 50 человек
© ТАСС

«Пятьдесят один гражданин погиб, десятки пострадали в результате удара военной авиации оккупанта в субботу вечером по дому в лагере Аль-Магази», — указано в публикации.

Ранее источники на КПП со стороны Египта сообщили, что в субботу из сектора Газа не прибыл ни один иностранец. При этом телеканал CNN до этого сообщал, что военное движение ХАМАС обещало перестать препятствовать выезду иностранных граждан с территории сектора Газа после того, как Израиль предоставит гарантии безопасности машин скорой помощи, на которых их могут транспортировать.

Компетентные органы ожидали прибытия 730 человек, включая 105 египтян, а также пострадавших из сектора Газа, но никто так и не приехал.

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