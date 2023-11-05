В результате удара ЦАХАЛ по лагерю Аль-Магази погибли более 50 человек

В результате авиаудара по лагерю Аль-Магази в центральной части сектора Газа погибли более 50 человек, еще десятки получили ранения. Палестинское агентство WAFA пишет, что удары последовали со стороны Израиля, передает РИА Новости.

«Пятьдесят один гражданин погиб, десятки пострадали в результате удара военной авиации оккупанта в субботу вечером по дому в лагере Аль-Магази», — указано в публикации.

Ранее источники на КПП со стороны Египта сообщили, что в субботу из сектора Газа не прибыл ни один иностранец. При этом телеканал CNN до этого сообщал, что военное движение ХАМАС обещало перестать препятствовать выезду иностранных граждан с территории сектора Газа после того, как Израиль предоставит гарантии безопасности машин скорой помощи, на которых их могут транспортировать.