Telegraph: ВСУ упустили шанс на победу, не добившись успеха в контрнаступлении

Украина потеряла шансы на успех в конфликте с Россией еще летом, когда не смога добиться успеха в своем контрнаступлении. Об этом заявил отставной полковник британской армии Ричард Кемп.

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«В ситуации, когда она (украинская армия — прим. URA.RU) лишена нужного ей для победы оружия, а внимание мира смещается в сторону Израиля, перспективы выглядят плачевными», — заявил Ричард Кемп. Его слова приводит британская газета The Daily Telegraph.

По словам отставного полковника британской армии, украинская армия не смогла нанести существенного ущерба российской обороне и заставить понести большие потери. Без этого Киеву не с чем идти за поддержкой к западным союзникам, а значит Европа и США будет охотнее склонять Украину договариваться с Россией, считает Кемп.