ЦАХАЛ заявил о готовности к обороне и нападению на севере Израиля

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что северная граница страны хорошо подготовлена как к обороне, так и к нападению. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, армия готова нанести точные удары по источникам обстрела со стороны «Хезболлы». «Мы продолжим реагировать и нанесем немедленный удар. Мы хорошо подготовлены на севере, как в нападении, так и в обороне», — подчеркнул он.

Хагари добавил, что Израиль не позволит движению «Хезболла» воспользоваться «преимуществами использования населения Южного Ливана в качестве живого щита».