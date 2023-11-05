В Пентагоне заявили о прибытии авианосца ВМС США на Ближний Восток

Американский флагманский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» вместе с ударной группой прибыл на Ближний Восток. Об этом сообщили в пресс-службе центрального командования Пентагона в субботу, 4 ноября.

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— Ударная группа во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр» прибыла на Ближний Восток в зону ответственности центрального командования в качестве усиления представительства в регионе, — указано в публикации, передает ТАСС.

Прямая ответственность за гибель гражданского населения в секторе Газа лежит на США. Такое заявление сделал в пятницу, 3 ноября, лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насралла.

Порядка 20 тысяч израильских военнослужащих вошли в сектор Газа с момента расширения наземной операции 27 октября.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале третьей фазы военной операции, которая расширит территорию действия. Когда может завершиться палестино-израильское противостояние, выясняла «Вечерняя Москва».