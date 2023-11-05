Армия Израиля заявила, что «Хезболлах» уподобляется ХАМАС, прикрываясь жителями юга Ливана

Армия обороны Израиля продолжает отвечать на удары вооруженных формирований ливанской шиитской организации «Хезболлах», которая использует население юга страны в качестве живого щита, то есть то есть повторяют тактику палестинского военного движения ХАМАС, чьи представители прячутся среди жителей сектора Газа. Такое заявление сделал официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари на вечернем брифинге, передает ТАСС.

Он пояснил, что Израиль нанес удары по целям «Хезболлах» в качестве ответной меры, так как до этого шиитская организация несколько раз вела обстрелы по приграничным позициям Армии обороны Израиля.

Даниэль Хагари рассказал, что «Хезболлах» считает себя щитом Ливана, но на самом деле выступает в качестве щита ХАМАС — «Исламское государств» (запрещенная в России организация, признанная террористической), так как своими действиями и попытками спрятаться только ставит под угрозу мирное население Южного Ливана.