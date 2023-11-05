Шойгу поздравил российских разведчиков с профессиональным праздником

"Немало славных страниц вписано военными разведчиками в ратную летопись нашей Родины. Находясь на переднем крае борьбы с противником, они всегда честно и мужественно выполняли свой долг, своевременно добывали ценные сведения, необходимые для защиты национальных интересов нашей страны", - говорится в поздравлении.



"И сегодня, следуя легендарным традициям своих предшественников, личный состав военной разведки успешно решает поставленные задачи, высокопрофессионально и эффективно действует в ходе проведения специальной военной операции", - добавил Шойгу и выразил особую благодарность ветеранам военной разведки.