Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на бойню у запорожского фронта. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

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В частности, сообщается о прилете по построению солдат. По данным военкоров, украинские военные обвинили в произошедшем офицера ВСУ, который собрал в прифронтовом селе много солдат для «торжественного награждения личного состава», в то время как русские «отслеживают любое скопление более двух человек».

Ранее военный ВСУ с позывным Дед заявил об атаках со стороны российской армии. По словам бойца, сейчас ВСУ оказались в тупике, так как российским войскам удалось остановить наступление. Но после этого армия РФ начала атаковать украинские позиции на разных участках фронта.