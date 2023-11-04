ХАМАС сообщил о гибели более 60 пленных при ударах Израиля
Военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило, что более 60 пленных погибли при ударах израильских военных по сектору Газа.
«С 7 октября и по настоящий момент сионистские (израильские. — RT) обстрелы Газы привели к гибели более 60 пленных противника», — приводит РИА Новости заявление.
В ХАМАС подчеркнули, что тела 23 человек находятся под завалами.
1 ноября в армии Израиля сообщили, что по меньшей мере 16 израильских военнослужащих погибли за два дня боёв с движением ХАМАС в секторе Газа, всего погиб 331 солдат.