ХАМАС призвал ООН проверить, используют ли госпитали в Газе как прикрытие

ХАМАС призвал ООН проверить справедливость обвинений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в том, что ХАМАС якобы использует госпитали в Газе как прикрытие. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ХАМАС.

© Mohammed Al-Masri/Reuters

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.