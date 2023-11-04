Бывший мэр Петрозаводска ранен в зоне СВО

Об этом сообщается на странице Владимира Любарского в соцсети «ВКонтакте». «Рэм 300. Фермер 300. Буханка (авто) 200. Баба-Яга», — говорится в сообщении.

Позывной «Рэм» принадлежит Владимиру Любарскому. Термин «300» обозначает ранение военнослужащего. О тяжести полученных травм не сообщается. «Баба-Яга» — гексакоптер, беспилотник с шестью винтами. Автомобиль, в котором ехал Любарский, не подлежит восстановлению, следует из сообщения.