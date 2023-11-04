Reuters: «Хезболла» выпустила ракету по Израилю, которая ранее не применялась
Ливанская группировка «Хезболла» выпустила по Израилю мощную ракету, которая раньше не применялась. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.
«„Хезболла“ выпустила мощную ракету, еще не использовавшуюся в боевых действиях. Группировка заявила, что она поразила израильскую позицию по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейх», — передает Reuters.
Информации о погибших или раненых не приводится.
Ранее лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла заявил, что группировка присоединилась к военным действиям против Израиля 8 октября. По его мнению, есть высокий риск широкомасштабной войны между Ливаном и Израилем.