Начальник пресс-центра российской группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов сообщил, что подразделения группировки при поддержке артиллерии сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении, передает РИА Новости.

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По его словам, ротация противника сорвана на позициях ВСУ в районах Старомайорского и севернее Приютного. "Живая сила и автомобильная техника уничтожены", - сказал офицер.

Он заявил, что в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли буксируемую гаубицу Д-20 и пять минометных расчетов. Чехов также рассказал, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил РФ нанесено огневое поражение по местам сосредоточения личного состава и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотный бригад противника и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Шахтерское, Водяное, Сухие Ялы, Пречистовка, Новодонецкое, Новоукраинка, Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики (ДНР).

"Общие потери противника на данном направлении составили: станция РЭБ, две боевые бронированные машины, склад военного имущества, свыше 50 боевиков и автомобильная техника ВСУ", - указал подполковник.