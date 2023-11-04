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Силы РФ уничтожили скопления ВСУ у острова Мелкий и Крынок на Днепре

Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили два скопления украинских войск в районе островов на Днепре, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 20 человек, сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

Силы РФ уничтожили скопления ВСУ у острова Мелкий и Крынок на Днепре
© РИА Новости

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: позиция одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Понятовка, потери ВСУ в живой силе - шесть убитых и двое раненых; скопление живой силы противника в районе острова Крынки, потери ВСУ живой силе - 14 убитых; скопление живой силы противника в районе острова Мелкий, потери ВСУ в живой силе - 10 убитых", - сказал он.

В островной зоне также уничтожена позиция украинских войск, на каховском направлении - пункт временной дислокации ВСУ.

По данным представителя оперативных служб Херсонской области, в пятницу в течение дня ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по Крынкам, 12 - по Алёшкам, девять - по Кардашинке, восемь по Песчановке, по семь по Казачьим Лагерям и Сагам.

В течение ночи украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Раденск, Крынки, Алёшки, Масловка, Подстепное, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии.