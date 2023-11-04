Силы РФ уничтожили скопления ВСУ у острова Мелкий и Крынок на Днепре

Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили два скопления украинских войск в районе островов на Днепре, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 20 человек, сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: позиция одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Понятовка, потери ВСУ в живой силе - шесть убитых и двое раненых; скопление живой силы противника в районе острова Крынки, потери ВСУ живой силе - 14 убитых; скопление живой силы противника в районе острова Мелкий, потери ВСУ в живой силе - 10 убитых", - сказал он.

По данным представителя оперативных служб Херсонской области, в пятницу в течение дня ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по Крынкам, 12 - по Алёшкам, девять - по Кардашинке, восемь по Песчановке, по семь по Казачьим Лагерям и Сагам.