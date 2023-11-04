Российские военные получили новое оружие

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») передал российским военным новое оружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Военные получили оружие в рамках выполнения гособоронзаказа. Холдинг передал ручные гранатометы ГМ-94, автоматические гранатометы АГС-30 и пистолеты-пулеметы ПП-2000. Специалисты провели тестовые стрельбы, контрольную проверку и откорректировали прицельные системы.

В организации уточнили, что гранатомет ГМ-94 стал востребованным среди военных в боях с окопавшимся противником, при штурмах. Автоматический гранатомет АГС-30 повышает огневую мощь мотострелков, однако сохраняет мобильность подразделений.

Для стрельбы ПП-2000 используются боеприпасы 9х19 миллиметров, включая бронебойные 7Н31. Модель предназначена для поражения живых целей и создания высокой плотности огня на дальностях до 200 метров.