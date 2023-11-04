США тайно передали ВСУ бронемашины Assault Breachers для «прорыва»

Forbes: США тайно передали Украине самую мощную бронемашину
Американские власти тайно передали Киеву несколько своих самых мощных бронемашин Assault Breacher, сообщает журнал Forbes.
Их передача была осуществлена без официального объявления со стороны Вашингтона. Не исключено, что американская администрация отнесла переданные машины к категории «оборудования для разминирования» в своих заявлениях о военной помощи Украине.
Assault Breacher — бронемашина, созданная на базе танка Abrams весом 55 тонн. Она является одной из наиболее защищенных и универсальных машин. Машина позволяет прорывать препятствия на таких территориях, как противотанковые рвы, минные поля и заграждения.
Младший капрал Джонатан Мюррей, механик морской пехоты, сказал, что машина может разминировать минное поле в 10 раз быстрее, чем спешенные инженеры могут это сделать вручную. Assault Breacher обладает всеми качествами Leopard 2R — плугами и толстой броней, — но также имеет встроенные пусковые установки для линейных зарядов, которые могут взрывать минные поля на расстоянии сотен ярдов.