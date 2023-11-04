США тайно передали ВСУ бронемашины Assault Breachers для «прорыва»

Американские власти тайно передали Киеву несколько своих самых мощных бронемашин Assault Breacher, сообщает журнал Forbes.

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Их передача была осуществлена без официального объявления со стороны Вашингтона. Не исключено, что американская администрация отнесла переданные машины к категории «оборудования для разминирования» в своих заявлениях о военной помощи Украине.

Assault Breacher — бронемашина, созданная на базе танка Abrams весом 55 тонн. Она является одной из наиболее защищенных и универсальных машин. Машина позволяет прорывать препятствия на таких территориях, как противотанковые рвы, минные поля и заграждения.