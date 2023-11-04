Спецоперация на Украине 4 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 4 ноября 2023 года.

Под Авдеевкой российские бойцы успешно применили опыт Первой мировой войны

Российские бойцы прорыли 160-метровый тоннель под Авдеевкой, чтобы уничтожить врага, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на военкора Семена Пегова.

Солдаты хорошо знают, что такое лопата и кирка, поэтому «долго фантазировать» не приходилось.

При разработке минной операции недаром обратились к опыту Первой мировой войны. Русские солдаты на линейных направлениях нередко подкапывали и ликвидировали пулеметные точки противника.

Путин объяснил начало СВО на Украине отсутствием выбора

Россия начала специальную военную операцию, потому что у нее не было другого выбора, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главы государства Владимира Путина.

По словам президента, Москва была вынуждена «расчехлить автомат», поскольку на тот момент она уже подверглась нападению.

Путин также назвал новые регионы ее историческими территориями, отметив, что их жители считали себя «частью России изначально».

«Ну на них напали в 2014 году», — указал российский лидер.

В США предрекли ВСУ трудности грядущей зимой

Предстоящая зима станет серьезным испытанием для Украины, поскольку холодная погода затруднит применение техники и оружия, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The National Interest.

По данным издания, из-за отрицательных температур увеличится расход боеприпасов. Украинским солдатам будет сложнее использовать беспилотники и тяжелую технику и придется изменить типы маскировки, скорректировать методы подготовки личного состава в связи с погодными условиями.