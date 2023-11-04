Мобилизация: последние новости на сегодня 4 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 4 ноября 2023, в материале «Рамблера».

В Октябрьском округе собрали очередную партию гуманитарной помощи

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В Октябрьском округе Омска окружной штаб помощи семьям мобилизованных совместно с советом ветеранов подготовили гуманитарную помощь для участников специальной военной операции, сообщает Омск.рф.

Граждане и учащиеся средних профессиональных образовательных учреждений собрали для бойцов продовольственные товары длительного хранения, вязаные вещи, предметы личной гигиены, медицинские принадлежности, ортопедические подушки, ветошь для чистки оружия, вложив в каждый пакет письма поддержки.

Всего подготовлено 15 коробок гуманитарного груза, который был передан для дальнейшей оперативной отправки на поле боя в межнациональный и межконфессиональный центр гуманитарной помощи.

Депутаты Люберец передали медикаменты маме мобилизованного

Депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы в рамках акции «Добрые дела» передали необходимые медикаменты матери мобилизованного, сообщает Люберцы.рф.

К народным избранникам обратилась женщина. Она попросила оказать помощь в приобретении дорогостоящих медикаментов для восстановления здоровья после сложной операции. Депутаты лично навестили ее и привезли необходимое.

На данный момент женщина проходит реабилитацию амбулаторно, самочувствие улучшается.

Члены семей мобилизованных могут обратиться за помощью в местную Общественную приемную партии «Единая Россия» по улице Кирова 22.

«Дрон-камикадзе их не пробивает»: масксети волонтеров спасают бойцов на СВО

Благодаря волонтерам организации «Сети для своих» участники специальной военной операции получают маскировочные сети, костюмы для снайпера «Леший», пеленки для больных, носилки для эвакуации, сообщает news.ru.

Светлане Новожиловой и ее мужу удалось изобрести собственное «московское» плетение и организовать целый штаб волонтеров. Боец-разведчик тестирует маскировочную сеть. Уметь замаскироваться — искусство, от которого зависит его жизнь. Боец стоит в полной экипировке — винтовка, бронежилет, разгрузка, но маскхалат делает его почти невидимым.