Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки на купянском направлении потеряли до 125 бойцов. Об этом Сергей Зыбинский.

По его словам, российские военные уничтожили на данном направлении два 122-миллиметровых артиллерийских орудия Д-30, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, пункт боепитания и минометный расчет. Авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации и скоплениям живой силы,