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Оценены суточные потери ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки на купянском направлении потеряли до 125 бойцов. Об этом Сергей Зыбинский.

Оценены суточные потери ВСУ на купянском направлении
© РИА Новости

По его словам, российские военные уничтожили на данном направлении два 122-миллиметровых артиллерийских орудия Д-30, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, пункт боепитания и минометный расчет. Авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации и скоплениям живой силы,

3 ноября подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что потери ВСУ на купянском направлении стали превышать численность поступающих свежих сил. Военный эксперт подсчитал, что эта тенденция сохранится в течение десяти дней, то командование ВСУ почти лишится сил и средств для удержания российских войск на этом участке.

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