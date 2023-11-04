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В США предсказали Украине проблемы из-за зимы

Зима принесет украинской армии большие проблемы, в то время как армия России готова к наступлению холодного времени года, сообщает National Interest.

В США предсказали Украине проблемы из-за зимы
© ТАСС

Издание указывает, что дроны, особенно небольшие по размеру, такие как DJI Mavic, которые используются Вооруженными силами Украины, труднее использовать при низких температурах, ветре или снеге. Боеприпасы могут потерять отзывчивость и точность, а это значит, что их потребуется больше. Увеличивается износ оборудования и сокращается срок службы аккумуляторов, что приводит к увеличению затрат на техническое обслуживание, которое также усложняется в зимнее время.

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Особенно опасным для Киева станет повреждение энергетической инфраструктуры зимой. Это может оказать глубокое влияние на военные операции, поскольку отсутствие электроснабжения способно парализовать все – от связи до работоспособности полевых госпиталей. Но эти условия также могут ограничивать передвижение и использование тяжелой техники, такой как танки и особенно буксируемой артиллерии. Это может напрямую повлиять на военные операции, поскольку мобильность имеет решающее значение, чтобы войска могли наступать или отступать. Зимняя погода рискует заблокировать линии фронта, говорится в статье.

Зимние пейзажи, снег и отсутствие листвы требуют новых видов камуфляжа для предотвращения обнаружения силами противника. Еще одним ограничивающим фактором зимой является риск обморожений и переохлаждения среди солдат. Помимо физических эффектов, сырость и холод также могут повлиять на моральный дух войск. Хотя это психологический фактор, его важность не следует недооценивать, поскольку низкий моральный дух может привести к снижению эффективности боя.

В отличие от Украины, Россия приложила большие усилия для подготовки к ведению боевых действий зимой при экстремальных температурах. Именно с этой целью российская армия проводила учения в Арктике на протяжении многих лет. Кроме того, Москва уделяет внимание боеготовности, когда дело доходит до ведения боевых действий зимой. А так как на Украине не так холодно, как в Арктике, это не должно стать препятствием для продолжения российскими войсками военных операций.

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