В США предсказали Украине проблемы из-за зимы

Зима принесет украинской армии большие проблемы, в то время как армия России готова к наступлению холодного времени года, сообщает National Interest.

Издание указывает, что дроны, особенно небольшие по размеру, такие как DJI Mavic, которые используются Вооруженными силами Украины, труднее использовать при низких температурах, ветре или снеге. Боеприпасы могут потерять отзывчивость и точность, а это значит, что их потребуется больше. Увеличивается износ оборудования и сокращается срок службы аккумуляторов, что приводит к увеличению затрат на техническое обслуживание, которое также усложняется в зимнее время.

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Особенно опасным для Киева станет повреждение энергетической инфраструктуры зимой. Это может оказать глубокое влияние на военные операции, поскольку отсутствие электроснабжения способно парализовать все – от связи до работоспособности полевых госпиталей. Но эти условия также могут ограничивать передвижение и использование тяжелой техники, такой как танки и особенно буксируемой артиллерии. Это может напрямую повлиять на военные операции, поскольку мобильность имеет решающее значение, чтобы войска могли наступать или отступать. Зимняя погода рискует заблокировать линии фронта, говорится в статье.

Зимние пейзажи, снег и отсутствие листвы требуют новых видов камуфляжа для предотвращения обнаружения силами противника. Еще одним ограничивающим фактором зимой является риск обморожений и переохлаждения среди солдат. Помимо физических эффектов, сырость и холод также могут повлиять на моральный дух войск. Хотя это психологический фактор, его важность не следует недооценивать, поскольку низкий моральный дух может привести к снижению эффективности боя.