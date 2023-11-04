ХАМАС возложило ответственность за массовые убийства в секторе Газа на США

"Мы возлагаем на администрацию США и президента Байдена полную ответственность за серию массовых убийств [в секторе Газа]. Массовые убийства не произошли бы, если бы США не дали зеленый свет оккупантам (то есть Израилю - прим. ТАСС) на продолжение геноцидной войны", - приводит заявление представителя ХАМАС телеканал Al Mayadeen.