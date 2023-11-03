ВКС РФ ударили по объектам боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары с воздуха по объектам боевиков, причастных к обстрелам правительственных войск Сирии, сообщил ТАСС замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации позиции правительственных войск шесть раз обстреляли группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Исламская партия Туркестана» (террористическая организация, запрещена в России), три обстрела зафиксированы в провинции Алеппо и три — в провинции Латакия.