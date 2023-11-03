Для удара по ВСУ бойцы применили маневр Первой мировой войны

«Бойцы вдохновились маневрами Первой мировой войны и взяли в руки лопаты и кирки. Они прорыли туннель до позиций противника и заминировали их. Взрыв получился таким сильным, что укреп ВСУ разлетелся в щепки», — написал Пегов в своем telegram-канале WarGonzo.

Авдеевка является «главной горячей точкой» в зоне СВО, пишет телеканал «Царьград». По мнению издания, Киев осознал, что может потерять стратегически важный населенный пункт, поэтому со всех участков к нему стягивают резервы. Такая же обстановка складывалась во время битвы за Бахмут. ВСУ перекидывают в Авдеевку западное оружие и немецкие танки.