Главком ВМФ России Евменов прибыл в Мьянму

"Начался рабочий визит главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова в Республику Союз Мьянма. Одной из важнейших целей заграничной поездки российской военной делегации под руководством адмирала Николая Евменова является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Мьянмой", - говорится в сообщении.