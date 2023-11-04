Экс-аналитик ЦРУ заявил о потерях армии США на Ближнем Востоке

Американские военные все чаще погибают от постоянных ударов по базам на Ближнем Востоке, но Вашингтон не разглашает данные о потерях. Такое мнение выразил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью журналисту Джорджу Гэллоуэю.

"Каждая американская база в Ираке и Сирии <...> подвергается артиллерийским ударам. По ним бьют постоянно также и дронами. Силы США понесли потери, но они не разглашают их", - сказал он.

Джонсон подчеркнул, что ситуация в регионе для американских военных постоянно ухудшается с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

31 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что с 17 октября было совершено в общей сложности 27 атак на американские базы в регионе: 16 - в Ираке, 11 - в Сирии. В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин потребовал прекращения ударов по силам США на Ближнем Востоке, осуществляемых, по его мнению, при поддержке Ирана. По словам Остина, в результате этих вылазок легкие ранения получил 21 военнослужащий.