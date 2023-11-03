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Осужденных россиян начнут ставить на особый воинский учет

Правительство РФ внесло изменения в положения о воинском учете. Они касаются россиян, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Согласно постановлению, опубликованному на сайте с правовыми актами, теперь осужденные будут ставиться на особый воинский учет.

Осужденных россиян начнут ставить на особый воинский учет
© News.ru

Подпункты, согласно которым отбывающие наказание граждане не подлежат воинскому учету, признаются недействительными. Ответственными за составление списков назначены военкоматы по месту нахождения исправительных колоний и СИЗО. Уточняется, что постановка на учет будет осуществляться без личной явки, медицинского обследования и психологического отбора.

Постановка на особый воинский учет, снятие с особого воинского учета и внесение изменений в документы особого воинского учета граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, осуществляется путем внесения сведений о них в реестр воинского учета без личной явки таких граждан в военные комиссариаты, без проведения мероприятий по медицинскому освидетельствованию, медицинскому обследованию, а также по профессиональному психологическому отбору граждан, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что частные клиники могут обязать передавать данные о клиентах в военкоматы. Предполагается, что это поможет обновить сведения о состоянии здоровья призывников и избежать соответствующих ошибок.