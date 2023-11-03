Осужденных россиян начнут ставить на особый воинский учет
Правительство РФ внесло изменения в положения о воинском учете. Они касаются россиян, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Согласно постановлению, опубликованному на сайте с правовыми актами, теперь осужденные будут ставиться на особый воинский учет.
Подпункты, согласно которым отбывающие наказание граждане не подлежат воинскому учету, признаются недействительными. Ответственными за составление списков назначены военкоматы по месту нахождения исправительных колоний и СИЗО. Уточняется, что постановка на учет будет осуществляться без личной явки, медицинского обследования и психологического отбора.
Постановка на особый воинский учет, снятие с особого воинского учета и внесение изменений в документы особого воинского учета граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, осуществляется путем внесения сведений о них в реестр воинского учета без личной явки таких граждан в военные комиссариаты, без проведения мероприятий по медицинскому освидетельствованию, медицинскому обследованию, а также по профессиональному психологическому отбору граждан, — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что частные клиники могут обязать передавать данные о клиентах в военкоматы. Предполагается, что это поможет обновить сведения о состоянии здоровья призывников и избежать соответствующих ошибок.