В РФ ввели особый воинский учет для отбывающих наказание в местах лишения свободы

Правительство РФ ввело особый воинский учет для отбывающих наказание в местах лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что изменения внесли в положение о воинском учете, согласно которому граждане, отбывающие наказание в местах лишения свободы, не подлежали ранее учету. Документом также ввели понятие "особый воинский учет". Теперь подпункт "в" 15-го пункта положения признан недействительным.

Отмечается, что учет будут осуществлять военкоматы по месту нахождения исправительных колоний и СИЗО. Постановка на него и снятие, а также внесение изменений в документы будет проходить без личной явки граждан в военкомат, медобследования, медосвидетельствования и психологического отбора.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий служить по контракту в ВС РФ гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе. В документе указано, что заключение подобных контрактов будет определять Минобороны РФ.