В России объяснили применение «зубов дракона»

Применяемые Вооруженными силами России бетонные заграждения, которые называют «зубами дракона», могут замедлить продвижение бронетехники. Использование «зубов дракона» при обороне Алексей Леонков в беседе с «Известиями».

«"Зубы дракона" — это фортификационные сооружения, делаются из бетона пирамидальной формы, их ставят вдоль всей линии боевого соприкосновения и они являются продолжением известных противотанковых "ежей", которые использовались в годы Великой Отечественной войны. Они препятствуют продвижению бронетехники как тяжелой, так и легкой. Главная задача — приостановить движение, чтобы их уничтожить», — сообщил он.

По словам эксперта, «зубы дракона» оказались достаточно эффективным препятствием, которое украинские военные так и не смогли преодолеть. Для этого нужны специализированные инженерные машины, но применить их невозможно из-за российской артиллерии, вертолетов и противотанковых комплексов. Леонков отметил, что бетонные сооружения заставляют бронетехнику замедлять ход, увеличивая шансы на ее поражение.

Ранее в ноябре полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что бронетехника может застрять на «зубах дракона». Он добавил, что эти сооружения были распространены во время Второй мировой войны.