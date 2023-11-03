В МИД заявили о планах США разместить в Европе и Азии запрещенные ракеты

«Все это было перечеркнуто и не воспринято под предлогом того, что "а что вы нам хотите показать, мы и так все знаем". Они всегда знают все лучше, чем те, кто говорит о каких-то собственных интересах, собственных системах… им это всегда виднее и понятнее», — обратил внимание Рябков, подчеркнув, что на такой основе нельзя построить продуктивный диалог.