В Чечне наладили производство дронов для нужд СВО

"Они очень необходимы и важны в ходе специальной военной операции. Сборку и выпуск коптеров осуществляют на базе Российского университета спецназа в Гудермесе специалисты, прошедшие подготовку в этом направлении. Здесь же будут обучаться будущие внешние пилоты FPV-дронов", - отметил Кадыров, добавив, что это инвестиционный проект.