Подлодка «Комсомольск-на-Амуре» выполнила глубоководное погружение

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Комсомольск-на-Амуре» Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнил погружение на глубину 240 метров. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Отмечается, что глубоководное погружение выполнили в соответствии с планом боевой подготовки флота на одном из полигонов в акватории залива Петра Великого. Мероприятие обеспечивал экипаж спасательного судна «Георгий Козьмин».

«В ходе глубоководного погружения экипаж ПЛ "Комсомольск-на-Амуре" отработал управление подлодкой на больших глубинах и проверил работу всех ее систем и механизмов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после успешного выполнения подводной части упражнения экипаж подлодки осуществил всплытие и продолжил выполнение задач.

Подлодку Б-187 «Комсомольск-на-Амуре» проекта 877 спустили на воду в 1991 году. Подлодки этого проекта получили по шесть носовых торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра.