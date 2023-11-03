Глава «Хезболлы» заявил о возможной широкомасштабной войне с Израилем
Глава «Хезболлы» Хасан Насрулла заявил, что вероятность широкомасштабной войны между движением и Израилем реальна.
Об этом он сказал в ходе обращения, которое транслируют ливанские телеканалы.
«Есть обеспокоенность в связи с возможностью того, что этот фронт скатится до дополнительной эскалации или широкомасштабной войны. Эта вероятность реальна, это может произойти. Израиль должен всё это учитывать», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Насралла заявил, что организация присоединилась к военным действиям против Израиля ещё 8 октября.