Зеленский второй раз за полгода сменил командующего спецоперациями
Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего силами спецопераций. Вместо Виктора Хоренко, занимающего пост с лета, пост занял Сергей Лупанчук.
«Зеленский сменил командующего силами специальных операций. Вместо Виктора Хоренко Силы специальных операций возглавил Сергей Лупанчук», — пишет РБК Украина.
Хоренко руководил силами спецопераций с 25 июля. Ранее эту должность занимал Григорий Галаган. Тот занимал пост с 2020 года.