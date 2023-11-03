Пентагон подтвердил использование армией США БПЛА над сектором Газа
Военные США используют беспилотники над сектором Газа для поддержки усилий Израиля по освобождению заложников, заявили в Пентагоне.
«США проводят полёты невооружённых БПЛА над сектором Газа, оказывают помощь и консультационные услуги нашему израильскому партнёру, который работает над освобождением заложников», — цитирует РИА Новости заявление.
Уточняется, что полёты беспилотников начались после атаки движения ХАМАС 7 октября.
Ранее генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что США несут полную ответственность за войну в секторе Газа.